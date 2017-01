E' ormai appurato che il nome di Marco Verratti sarà uno dei più gettonati nella prossima finestra di mercato estiva: se il regista della Nazionale, infatti, non è in partenza ora, difficilmente il Psg riuscirà a trattenerlo anche quest'estate. Secondo quanto riportato su Le Parisien, tuttavia, i francesi sono tutt'altro che disposti a svalutare un talento simile: la dirigenza parigina, infatti, pretende 80 milioni per Verratti e soltanto chi avrà le possibilità di proporre un'offerta simile potrà assicurarsi le prestazioni del centrocampista pescarese. La squadra italiana che sembra essere più interessata è la Juventus: Marotta, infatti, sferrerà a giugno l'assalto al giocatore del Psg, il quale tuttavia è in cima alla lista dei desideri di almeno altre due club, allenati entrambi da tecnici italiani, ovvero Chelsea e Bayern Monaco.