Un nome nuovo e di grande prospettiva per completare l'attacco. Il flop di Marko Pjaca ha scottato il club bianconero che, in vista della prossima stagione, vuole assicurarsi un altro jolly offensivo per completare la rosa. Secondo France Football, il nome nuovo per la Juventus è quello di Moussa Dembelè, attualmente sotto contratto con i Celtic Glasgow.



VICINO ALLA JUVE NEL 2016 - Nome nuovo, ma non per gli osservatori bianconeri che avevano segnalato Dembelè al direttore sportvio Fabio Paratici già nel 2016 quando in scadenza di contratto con il Fulham fu tentato da tante società (fra cui anche la Juventus) e alla fine scelse il progetto dei Celtic Glasgow.



SIA PRIMA CHE SECONDA PUNTA - Classe 1996 è cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, ma le lasciò presto per trasferirsi in Inghilterra un po' come fatto da Kingsley Coman quando approdò proprio alla Juventus. Può giocare sia da prima che da seconda punta e in stagione fra campionato e Champions League ha già all'attivo 32 gol e 9 assist in 49 presenze. La personalità non gli manca e la testimonianza è arrivata nel primo Old Firm stagionale. Il derby con i Rangers mancava da 4 anni e lui realizzò una tripletta che spianò la strada nel 5-1 finale. Numeri da talento puro, con già molta esperienza alle spalle. La Juventus, dopo averlo sfiorata un anno fa, ora proverà il colpo.