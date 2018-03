Gli schiaffoni presi in pieno volto a Marassi sono stati gli ultimi, son serviti per cambiare tutto non solo marcia. Da lì in poiche ha riportato i bianconeri in fuga a braccetto col Napoli in un duello senza precedenti per la serie A, che ha riportato la Juve in finale di Coppa Italia per la quarta volta consecutiva, che tutto sommato la tiene ancora in corsa per la Champions.

