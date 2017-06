La trattativa per portare Patrik Schick dalla Sampdoria alla Juventus è ormai già virtualmente imbastita e quasi chiusa. Mancano però gli ultimi dettagli da limare, e proprio su questi particolari la dirigenza blucerchiata sta lavorando per ottenere il più possibile dalla cessione del suo talento. I bianconeri non vorrebbero versare la cifra della clausola rescissoria in una sola tranche, e Ferrero sembrerebbe pronto ad andare incontro al club di Agnelli. Ad alcune condizioni, però.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica la Samp per consentire alla Juve di rateizzare il pagamento - in teoria, le clausole vanno versate tutte in un'unica soluzione - vorrebbe chiedere a Marotta e Paratici di aumentare l'importo sul tavolo. Ciò potrebbe avvenire tramite contropartite, ma la Samp pare più orientata a chiedere un importo superiore per il suo centravanti. La cifra sarebbe di circa 30 milioni di euro, 5 in più rispetto ai 25 che occorrono per portarlo subito a Vinovo senza trattare. Ciò consentirebbe anche alla Juventus di concludere l'acquisto dopo il 1° luglio, facendo ricadere l'investimento sul prossimo bilancio. Schick, dal canto suo, sembra intenzionato a raggiungere subito Torino, dove troverebbe anche l'eroe ceco Pavel Nedved, ma attenzione al possibile inserimento last minute di una delle big europee che seguono Schick: l'ultima in ordine di tempo è il Psg, che si aggiunge al Borussia Dortmund e alle italiane Milan e Inter.