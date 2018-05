Anthony Martial è un dei primi nomi nella lista della spesa della Juventus per la prossima stagione. L'attaccante francese ha tanti estimatori in casa Juve e come riporta Tuttosport sono già iniziati i primi contatti tra gli uomini mercato del club e l'entourage del calciatore. Proprio l'agente di Martial è stato incaricato dal calciatore di cercare una nuova squadra dove poter avere maggior minutaggio nel 2018/19. In questa stagione Martial non è stato un titolare dello United e il calciatore ha deciso di lasciare Old Trafford. La Juve può dare a lui e al suo agente l'opportunità che cercano.