A volte sembra quasi un luogo comune. Non in questo caso. Contro il Napoli, anche in Coppa Italia, Max Allegri schiererà la miglior formazione possibile. Certo, ci sarà un po' di turnover come d'altronde c'è stato in campionato nelle ultime giornate. Ma la Juve che scenderà in campo allo Stadium contro il Napoli, sarà una Juve vera e non una Juve B. Non lo è mai stata, d'altronde, nemmeno nei turni precedenti e non soltanto perché gli avversari (Atalanta e Milan) necessitavano del giusto approccio per essere sconfitti. Semplicemente, la Juve ha anche la Coppa Italia quale autentico obiettivo nella propria stagione. Non alla stregua di Champions e Scudetto, ma la rincorsa verso la leggenda passa anche dalla Coppa Italia: nessuno d'altronde l'ha mai conquistata per tre volte di fila, sfatato il tabu della prima doppietta consecutiva Scudetto-Coppa ora la Juve proverà ad allungare la striscia a tre.

SOGNO TRIPLETE – Quindi via libera alle quattro stelle davanti anche in Coppa Italia, con Pjaca pronto a subentrare a partita in corso. Via libera alla mediana titolare con il ritorno di Khedira e la variabile Rincon nel caso in cui fosse necessario far rifiatare Pjanic. Ed anche in difesa, al netto della staffetta Asamoah-Alex Sandro, dovrebbe rivedersi la linea scesa titolare in Champions con Lichtsteiner, Chiellini ed uno tra Barzagli e Bonucci, davanti a Neto. Una formazione da Juve vera, che darà poi il la al rush finale della stagione: da marzo in poi si faranno i conti, questo il ritornello che fin da inizio stagione recita Max Allegri a memoria in conferenza stampa. Al mese di marzo manca solo la sfida con il Napoli, comunque vada la Juve ci arriverà prima in classifica con 7 punti di vantaggio aspettando magari un favore del gruppo di Sarri in occasione dello scontro diretto con la Roma. E ancora in semifinale di Coppa Italia, con un piede e mezzo già ai quarti di finale di Champions League. Anche da questa competizione, snobbata da tanti non dalla Juve, passa quindi il sogno triplete. La Juve vuole tutto, così come Max Allegri: il modo migliore per lasciarsi magari senza rimpianti.



@NicolaBalice