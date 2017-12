L'aspettativa era grande, i risultati deludenti. I primi diciotti mesi di Pjaca in bianconero sono stati tutt'altro che memorabili. Ventitre milioni per il suo cartellino, venti presenze totali, un solo gol realizzato, nella trasferta degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, il colpo dell'estate 2016 non è riuscito a diventare una risorsa per la Juventus, che ora medita di cederlo in prestito. Certo, gli infortuni, tra i quali la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata lo scorso marzo con la maglia della nazionale nella sfida amichevole contro l'Estonia, sono stati un fattore, ma in questo periodo la Juve ha cambiato pelle e soprattutto nella Juve sono cambiate le gerarchie. Per il talento esploso all'ultimo Europeo, ad oggi, non c'è spazio, piuttosto che vederlo in panchina per il resto della stagione, Marotta e Paratici, in accordo con Allegri e con l'entourage del giocatore, stanno valutando l'ipotesi di mandarlo a giocare.



A GIUGNO RITORNA - Sono molti i club che in questi giorni hanno fatto squillare il telefono degli uomini mercato della Juventus: Sassuolo, Genoa, Bologna, Verona, oltre a squadre di Premier League e Liga. L'idea bianconera è quella di mandarlo in prestito in Italia, per monitorare da vicino la sua crescita. Pjaca è considerato ancora un talento sul quale vale la pena puntare, per questo la cessione sarà a titolo temporaneo, senza nessun diritto di riscatto. A giugno Pjaca tornerà a Torino, per provare a prendersi, una volta per tutti, un posto nella Juventus.