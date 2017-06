Da VivoPerLei

"Premetto che non c'è quasi nulla di originale in quest'articolo; ho letto diverse idee (fandonie? verità?) e cercherò, dalla mia posizione di signor nessuno, di dire quello che farei se fossi il responsabile del mercato della Juventus.

Cari fratelli e amici juventini, se scrivo baggianate non tiratemi le pietre, per citare una canzone di qualche ventennio fa.

Portieri: Buffon resta un altro anno. Bene per noi. Sczcesc... ehm il portiere polacco. Non mi piace molto, però a quanto pare è cosa fatta (avrei preferito Leali, che non avrà altre occasioni di imparare da Buffon). Audero. Possiamo accontentarci ... "

Luca Borioni risponde:



A me sembra giusta l'idea della società di puntare molto sulla qualità degli esterni o, in generale su attaccanti capaci di saltare l'uomo e di creare azioni diversive. Perché se una cosa è mancata alla Juve al di là dei sistemi di gioco, è stata la creatività in attacco. E lo stesso Higuain molto spesso ne ha risentito.

Ora, mettere in discussione il Pipita sembra eccessivo e ingiusto. Se si vista la sua "assenza" nel contesto della finale, gra parte delle responsabilità di quanto accaduto vanno suddivise con una squadra che non è mai riuscita ad attivare il fenomeno dell'attacco.

Per il resto, è vero: in difesa - anche dopo una stagione i cui numeri dicono che il reparto arretrato è stato un punto di forza assoluto - servirebbero scelte importanti.

