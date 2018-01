La Juve non si arrende. Nonostante i cattivi rapporti tra la dirigenza bianconera e Claudio Lotito, inasprito dalle ultime vicende FIGC, gli uomini di mercato bianconeri continuano a guardare in casa Lazio. Senza passare da Lotito, ovviamente.



DE VRIJ E NON SOLO - Non solo de Vrij: la Juventus vorrebbe approfittare della clausola per trattare subito con SEG e difensore olandese, appena firmerà il rinnovo con la Lazio. Non solo: nel mirino della Vecchia Signora c'è anche Federico Marchetti. Il portiere ex Cagliari è sparito dal progetto tecnico di Simone Inzaghi, si allena a Formello, nel quartier generale Lazio, ma non scende in campo da un anno. La Juventus, come riporta Tuttosport, vorrebbe prenderlo per avere un'alternativa sicuro e low-cost tra i pali. Il suo arrivo avrebbe ricevuto l'approvazione di Buffon, ma a Torino tentennano: è fermo da tempo, potrebbe essere un investimento economico contrattuale rischioso, anche se preso a 0.