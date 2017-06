La Juventus, in attesa di giocare la finale di Champions League contro il Real Madrid, continua a sorridere dal punto di vista economico. Il suo valore d'impresa è in continua crescita e ha di recente superato il miliardo di euro, stanziandosi a 1,21 miliardi secondo il gruppo di servizi aziendali Kpmg. Lo studio ha analizzato i diritti di trasmissione, la redditività, la popolarità, il potenziale sportivo e la proprietà dello stadio.



LA CLASSIFICA - A dominare è sempre il Manchester United, che svetta con circa 3 miliardi di euro. In generale i club inglesi occupano sei dei primi dieci posti, mentre tra le italiane soltanto i bianconeri fanno capolino nella top 10, riportata qui sotto:

1- Manchester United 3,09 miliardi di euro

2- Real Madrid 2.97 miliardi di euro

3- Barcellona 2,76 miliardi di euro

4- Bayern Monaco 2,44 miliardi di euro

5- Manchester City 1,97 miliardi di euro

6- Arsenal 1,95 miliardi di euro

7- Chelsea 1,59 mliardi di euro

8- Liverpool 1,33 miliardi di euro

9- Juventus 1,21 miliardi di euro

10- Tottenham 1,01 miliardi di euro



LE ALTRE ITALIANE - Dalla posizione numero 11 alla 20, però, ecco arrivare altre quattro esponenti del Bel Paese:

11- Paris Saint-Germain 998 milioni di euro

12- Borussia Dortmund 971 milioni di euro

13- Atletico Madrid 793 milioni di euro

14- Schalke 04 691 milioni di euro

15- AC Milan 547 milioni di euro

16- Leicester City 462 milioni di euro

17- Everton 457 milioni di euro

18- AS Roma 453 milioni di euro

19- Inter 429 milioni di euro

20- Napoli 409 milioni di euro