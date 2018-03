Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lazio ha comunicato di aver messo a disposizione dei tifosi bianconeri anche i biglietti di curva Sud per il match di domani pomeriggio alle 18. I sostenitori che seguiranno la Vecchia Signora a Roma non avranno a disposizione quindi soltanto il tradizionale spicchio dei distinti, ma anche la curva solitamente occupata dal tifo organizzato giallorosso. La prevendita per i tagliandi destinati agli ospiti terminerà alle 19 di questa sera (venerdì 2 febbraio) sui canali on line e presso le ricevitorie del circuito Listicket. Si va verso la considerevole presenza di circa 45mila spettatori per un match molto atteso anche dall'ambiente biancoceleste.