La Lazio fa rumore, perfino in Inghilterra. La squadra di Simone Inzaghi viene raccontata grazie alla sua vittoria contro il Chievo, un "fragoroso 5-1, nonostante l'infortunio del capocannoniere della Serie A, Ciro Immobile". Il "marchio spietatamente efficiente del calcio in contropiede ideato dall'allenatore, Simone Inzaghi", viene esaltato dal "The Guardian", un "sistema che esalta il talento a disposizione". La Lazio fa rumore, la Lazio colpisce gli addetti ai lavori, valica i confini nazionali.



PUNTI DI FORZA DELLA LAZIO - Di Immobile in Inghilterra parlano, eccome: viene sottolineato il suo rendimento deludente all'estero, ma anche l'attuale "istinto e senso dei tempi di gioco negli ultimi 18 metri" è definito "eccezionale". Inzaghi viene definito "uno dei più promettenti manager italiani", e viene sottolineato come "vada contro gli attuali trend tattici". E tutto, ovviamente, con un plauso al ds Tare, e alla strategia di acquisizione di giocatori dal grande potenziale o vogliosi di rilanciarsi: tutti ne parlano, se ne accorgono anche fuori dai confini nazionali. La Lazio fa rumore, perfino sui tabloid, perfino nel regno della Premier League.