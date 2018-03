La Lazio lo sa: trattenere Milinkovic-Savic, a certe cifre, potrebbe essere quasi impossibile. Per questo motivo sta monitorando il mercato per cercare un sostituto all'altezza, un giocatore che, per caratteristiche, lo ricordi. E sembra averlo trovato: Fabian Ruiz del Betis Siviglia, classe 1996, sembra il profilo ideale. Peccato che ci sia già una concorrenza stellare: mezza Europa lo vuole, in Italia il giocatore piace molto a Roma, Napoli e Inter. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, la Lazio avrebbe già espresso ampiamente il proprio interesse durante il rinnovo di Luis Alberto: i due giocatori, entrambi spagnoli, hanno gli stessi agenti.



IL NUOVO MILINKOVIC – Fabian Ruiz è molto duttile, può giocare come centrocampista centrale, come mezzala destra o sinistra nel centrocampo a tre o esterno destro in quello a quattro. Qualche volta ha perfino giocato come attaccante esterno. Fresco di rinnovo fino al 2023, ha firmato per far incassare più soldi al suo club in caso di cessione. Ha una clausola di 27 milioni di euro, sarà la base d'asta per convincere il Betis.