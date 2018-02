Niente Keita-bis. La Lazio vuole evitare ulteriori atti di insubordinazione. Dopo la discussione con Inzaghi, come riporta la Repubblica, Felipe Anderson si è così dovuto allenare a parte, più che altro lavorando in palestra. Tornerà in gruppo dopo la partita contro il Napoli. Il clima dello spogliatoio deve essere tenuto sotto controllo, in casa Lazio, in un momento così delicato.



MESSAGGIO - La Lazio ha lanciato il suo messaggio forte al gruppo e al brasiliano: atteggiamenti di quel genere non verranno più tollerati. In casa Lazio non si vivrà più un altro caso Keita. Se la Lazio di Simone Inzaghi è riuscita a piazzarsi al terzo posto in classifica ed è ancora in corsa in entrambe le coppe, il merito è da ricercare nella compattezza dello spogliatoio. Niente crepe nel gruppo, a costo di far allenare Felipe Anderson a parte.