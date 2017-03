La Lazio ribatte: stamattina a mezzo stampa erano spuntate notizie e allarmanti sul peggior bilancio dell'era Lotito. Ci ha pensato Marco Cavaliere, responsabile della Direzione Amministrativa e del Controllo di Gestione della Lazio, intervenuto ai microfoni della Radio Ufficiale biancoceleste, a fare il punto della situazione riguardo al bilancio della società:”Il risultato della semestrale del Gruppo Lazio è in utile netto di 9,50 milioni di euro”. Le plusvalenze e il mercato la fanno da padrone e quando si tratta di scartabellare i bilanci: “La Lazio, tramite l’attività di compravendita dei giocatori, ha realizzato una plusvalenza di 22.390 milioni di euro. Tale valore si è incrementato nel mese di gennaio perché dalle cessioni di diritto delle prestazioni sportive dei calciatori Candreva ed Onazi sono derivati alcuni bonus. Durante la sessione estiva di calciomercato, sono stati acquisiti i diritti alle prestazioni sportive per i tesserati della prima squadra, per un totale di 31.950 milioni di euro. In questo momento è difficile fare previsioni in merito al risultato che avremo al 30 giugno 2017. Ci sono importanti variabili da prendere in considerazione, legate al piazzamento in campionato o la partecipazione a competizioni UEFA. Troppo presto per fare previsioni”.