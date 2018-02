Ciao Procuratore,sono un calciatore di 15 anni e gioco in una società dilettantistica. Non sono un campione e lo so bene, ma il calcio comincia a farmi schifo. Il Mister mi sgrida perché dice che non sono cattivo e che non prendo falli da rigore. Vuole insegnarmi a simulare i falli da rigore. Mi ha detto ieri: "Devi fare come quelli del Tottenham che si buttano apposta!". Cosa devo fare? AntonioL'ho leggermente modificata, ma il contenuto è conforme alla tua denuncia. Sgomberiamo, però, subito il campo dagli equivoci.E', tuttavia, vero che giorni fa Arsène Wenger ha accusato i calciatori inglesi di essere dei "maestri di simulazione" e facendo intuire che i tuffi di troppo farebbero parte in particolare del discutibile bagaglio "tecnico" di Dele Alli e Harry Kane. A pochi giorni dalla sfida di ritorno contro la Juventus speriamo che queste accuse siano decisamente infondate!Quanto alla tua denuncia - "e ad essere sportivo. Altrimenti non resterà che cambiare aria!E ora passo la palla agli utenti di: pensate che Alli e Kane simuleranno falli da rigore contro la Juventus?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su