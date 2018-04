Gentile Procuratore,sono uno juventino sfegatato e non mi vergogno a dirlo anche se mezza Italia ha sicuramente tifato contro di noi nella partita di Champions. Hanno vinto i gufi, ma soprattutto il Real che ha grandissimi calciatori come Ronaldo. Ora è iniziato il toto allenatori, perché a pagarne le spese sarà sicuramente Allegri, senza capire che contro questa grande squadra non c'era nulla da fare. Dovrebbero metterselo in testa tutti! A meno che non si riesca a ribaltare il risultato (cosa altamente improbabile) nella gara di ritorno, Max Allegri sarà congedato dalla dirigenza bianconera. Leggo che sono già iniziati i sondaggi per prendere Carlo Ancelotti alla guida della Juventus. Io da juventino mi dissocio totalmente per due motivi: 1) il nostro Mister ci ha regalato tantissime vittorie seppure solo in campo nazionale (gli scudetti sono pur sempre un vanto!); 2) a meno che non sia lui a voler cambiare aria, la fiducia gli andrebbe rinnovata ancora perché l'ha meritata sul campo in tante occasioni sapendo leggere al meglio le situazioni di gioco. Io la penso così da buon tifoso juventino. Grazie in anticipo se avrete il coraggio di pubblicare il mio sfogo. Mirko di Vercelli: al di là del risultato finale della partita contro il Real Madrid,deve ancora rimanere alla guida della Juventus oppure dovrà essere sostituito da un altro allenatore? E in questo secondo caso da chi?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su