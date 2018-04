La lettera del giocatore dellasu: "Questo 2018 non lo dimenticherò mai, non è stato un anno facile a causa di due date che difficilmente scorderò. Il 4 Marzo un dolore incolmabile per la scomparsa di un mio caro compagno ma soprattutto di un amico....!! E poi il 10 aprile, frattura del perone. Tanta rabbia e tanta amarezza ma che di sicuro trasformerò in forza mentale e dedizione per quello che più mi piace fare! Queste esperienze ti insegnano tantissimo, a crescere come uomo prima di tutto. Ho avuto molta pazienza e non sarà di certo un piccolo incidente di percorso a rovinare tutto. Ma la nota più positiva è questa squadra, fatta di persone fantastiche prima che giocatori, con un grande carattere. C’è tanto da imparare qui! E poi una città così bella, tanto da farmi sentire importante anche con così poco fatto. Siete tantissimi e mi riempie il cuore di gioia sapere che siete così tanto affezionati a me! Il campionato per me è finito, ma per NOI no!! C’è ancora un ultimo sforzo da fare per raggiungere l’obbiettivo prefissato ad inizio anno. Grazie ancora a tutti i tifosi viola, ai palermitani che sono sempre nel mio cuore e alla gente che anche con un piccolo commento è riuscita a strapparmi un sorriso!".