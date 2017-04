Rinnovare o non rinnovare? E' il dilemma che da qualche giorno si porta avanti Bernardeschi, dopo che gli è stata recapitata l'offerta di rinnovo da parte della Fiorentina con un ingaggio netto da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Uno sforzo importante per i viola visto che diventerebbe così il giocatore più pagato ma purtroppo sarebbe comunque un ingaggio molto più basso di quanto gli possono offrire le big europee che lo stanno seguendo. Il nodo comunque vero e proprio è cosa ha intenzione di fare la Fiorentina non con Bernardeschi ma con se stessa, cioè da dove si vuole ripartire e dove si vuole andare. Le ultime voci parlano di un riavvicinamento importante tra le parti con il rinnovo che potrebbe diventare cosa certa nel giro di breve, ma è ancora presto per sbilanciarsi.