Caccia al sostituto di Salah per la Roma. Nel corso della presentazione di Di Francesco come nuovo allenatore giallorosso, il ds Monchi ha parlato anche del futuro dell'egiziano, ponendo le condizioni di vendita e confermando di fatto l'esistenza di un discorso avviato con il Liverpool. Ci sono già diverse idee sul tavolo per raccogliere l'eredità di Salah, dal più quotato Berardi fino a Suso, ma si fa largo una nuova strada: secondo quanto riferito dal belga DHnet.be infatti il nome nuovo per la Roma è Adnan Januzaj.



Classe '95, Januzaj era considerato il nuovo enfant prodige del Manchester United, un pensiero che aveva trovato serie fondamenta nella sua prima stagione con i grandi: 35 presenze complessive e 4 gol, due alla prima da titolare contro il Sunderland. Impatto devastante sotto la guida di Moyes e Giggs, l'anno dopo l'investitura ufficiale: proprio Giggs gli consegna la sua maglia numero 11, nella speranza che con van Gaal arrivi la definitiva consacrazione. Sogno che non si realizza, il 2014/15 vede Januzaj meno protagonista e mai incisivo, nessun gol tra campionato, FA Cup e Coppa di Lega, e gli anni seguenti la situazione peggiora progressivamente. Il Borussia Dortmund lo preleva in prestito nell'agosto del 2015, per poi scaricarlo dopo pochi mesi e rispedirlo al mittente a gennaio. Nei sei mesi successivi timidi segnali di ripresa allo United, che decide di cederlo nuovmente in prestito, questa volta in Premier da una vecchia conoscenza: Moyes lo riprende con sé al Sunderland, ma anche questa reunion non basta per il belga che non si impone (solo 15 presenze) e, vista la retrocessione dei Black Cats, non ottiene neanche il riscatto.



Torna dunque ancora una volta a Manchester, ma non per restare: Mourinho non punta su di lui e i Red Devils hanno deciso di cederlo per una cifra tra i 10 e 12 milioni di euro, costo però destinato ad abbassarsi drasticamente visto il contratto in scadenza nel 2018. E qui la Roma è pronta a inserirsi, spinta a gran forza da Monchi in persona. Non è la prima volta infatti che lo spagnolo prova ad arrivare a Januzaj, già ai tempi del Siviglia aveva effettuato diversi sondaggi con lo United e il giocatore, convinto che l'andalusia fosse il posto giusto per permettergli di esprimere al meglio le sue doti. Ora un nuovo tentativo per portare Adnan nella Capitale: costi contenuti e massima voglia di riscatto anche per ritrovare la nazionale, la Roma è tentata dalla scommessa Januzaj per assicurarsi un'alternativa sulla fascia in attesa di mettere a segno il colpo con la C maiuscola. Monchi è convinto, lo United non chiude: l'idea Januzaj intriga i giallorossi.



