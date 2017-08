Chiedimi se sono felice? No, per niente.Parte del mio mondo si sta sgretolando sotto il suono, incessante, delle risate. Perché è vero che il tempo passa e alla loro comicità ci si abitua, ma nessuno, mai nessuno, mi ha fatto ridere così tanto come loro. E apprendendo la notizia di un prossimo scioglimento, ho sentito un bisogno incessante di andare su YouTube per ridere ancora e ancora, muovendo le labbra al ritmo delle loro battute. Per un'altra volta. Aldo, Giovanni & Giacomo mi hanno accompagnato dalle elementari fino ad ora, dai Corti a Fuga da Reuma Park, dal teatro al cinema, passando per la tv, rendendo le serate con gli amici, se possibile, ancor più indimenticabili. E ora, la notizia, di un possibile saluto: prima il rumor di Novella 2000, con un feeling tra i 3 rotto dalle incomprensioni, irrimediabili, tra Aldo e Giovanni; poi il Corriere della Sera, che rivela una sceneggiatura consegnata da Mr "Miiiiiiii, non ci posso credere" ai produttori, un lavoro da solista, slegato dai suoi compagni da più di 30 anni, presentato insieme alla moglie Silvana Fallisi, novella Yoko Ono. Un trio che si sta per sciogliere, non una novità in questa pazza estate...



MSN E BBC - Aldo come Neymar. Aldo come Bonucci. La MSN si è disconnessa definitivamente, con l'addio del brasiliano che ha lasciato Messi e Suarez per abbracciare i soldi del PSG; la BBC in salsa bianconera, fortuna della Juve di Conte e Allegri, ha cambiato canale, con il centrale italiano che ha abbandonato Barzagli e Chiellini più affamato che mai. L'addio di Aldo non è ancora ufficiale, ma qualcosa, evidentemente, bolle in pentola. Quindi, verrebbe da aggiungere, Aldo come Bale. L'altra BBC, quella bicampione d'Europa, quella merengue, quella del gallese con Benzema e Cristiano, rischia di sciogliersi sotto il caldo delle voci di mercato: José Mourinho sogna il grande colpo per la fascia del suo rinnovato Manchester United, con l'11 blanco che ci sta facendo più di un pensiero...



COSI' E' LA VITA - Tutto ha un inizio, tutto ha una fine. Tranne le risate che quei tre ci hanno regalato. Sì, perché è stato un vero e proprio dono. Interisti fino al midollo, hanno unito tifosi di fede differente sotto il credo della semplice comicità: Ciriaco Sforza, Garpez, Crapanzano, Ajeje Brazorf, Le onde del destino di Lars von Trier, "va che il Marocco è forte fisicamente", "ma è un Garpelli", "Peperonata? Alle otto del mattino? Pomeriggio? Topi morti?", "L'amore è un apostrofo rosa tra le parole Franco e Forte", "ma dove siamo finiti? Nel Wyoming?" , "Tu hai mai rischiato?", "E vai, ma vieni. Ma chi sei, ma chi sono!?". Potrei andare avanti all'infinito, senza stancarmi. Ma si sa, Così è la vita, bisognerà farsene una ragione. Forse. Perché una piccola speranza c'è sempre. E ce la danno proprio Aldo e Giovanni.



"Datemi un buon motivo per non farlo".

"Be', adesso non me ne viene in mente neanche uno, però pensandoci bene, magari..."



@AngeTaglieri88