Il Faraone è tornato Grande: la rete contro il Bologna era stata una prima avvisaglia, ma è nella notte dell'Olimpico in Champions League che Stephan El Shaarawy si impone in maniera assoluta. Giusto per la notte di Halloween, una doppietta da urlo (la prima in Champions) al Chelsea che proietta la Roma al primo posto del girone e l'esterno ex Milan nella storia: il suo primo gol, arrivato dopo soli 44 secondi, è il più veloce per i giallorossi nella massima competizione europea e il secondo più veloce per un italiano in questa coppa (resiste il primato di Del Piero).



MESSAGGIO A SCHICK, DEFREL E... VENTURA - La Roma si coccola un giocatore rivalutato rispetto ai 13 milioni di euro pagati nell'estate del 2016 al Milan, Di Francesco si gode un giocatore in grande forma e soprattutto efficace ovunque lo si metta: predilige la fascia sinistra, ma contro i Blues è stato dirottato sulla corsia opposta e la scelta è stata ripagata. Nel tridente con Perotti e Dzeko El Shaarawy ci sta benissimo, un messaggio chiaro e forte a Defrel che scalpita alle sue spalle e Schick, che tanti tifosi vorrebbero titolare quando pienamente recuperato. Non solo, l'avviso è anche a Giampiero Ventura: meno di due settimane allo spareggio d'andata contro la Svezia, dove l'Italia si gioca la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, il Faraone è già nel giro dei convocati del ct ma vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista nel doppio impegno. Magari proprio su quella fascia destra che lo ha visto brillare contro il Chelsea: tridente con Insigne e Immobile, qualora Belotti non dovesse essere al meglio, o esterno nel 4-2-4, El Shaarawy è pronto a sfidare Candreva per una maglia da titolare E con questi numeri, 5 gol e 2 assist in 13 partite con la Roma tra Serie A e Champions, la sua è una candidatura che difficilmente Ventura potrà ignorare a cuor leggero.



