Una protesta in piena regola quella avvenuta in serata in Piazza Axum, dove diversi esponenti della politica e dello sport milanese si sono ritrovati per intitolare i giardini pubblici al Mago Helenio Herrera, indimenticato allenatore che ha fatto la storia dell’Inter. Il tutto è avvenuto al termine della cerimonia, dopo l’intervento del figlio del grande Helenio, che nel suo discorso aveva voluto anche ricordare l’amicizia del padre con Nereo Rocco, grande avversario rossonero.



LA PROTESTA - ​È stato a quel punto che i due tifosi del Milan hanno preso parola, spiegando ai presenti come fosse vergognoso, da parte del comune, continuare ad intitolare piazze e vie di Milano in favore ad esponenti dell’Inter, trascurando, invece, le leggende rossonere. Un episodio che ha creato molto dibattito tra la folla presente, tanto che gli impiegati comunali, per stemperare il clima, hanno invitato i due negli uffici per cercare di risolvere la questione.