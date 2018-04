La sindaca di Roma, Virginia Raggi e il sindaco di Liverpool Joe Anderson hanno avuto oggi pomeriggio un "lungo e cordiale colloquio telefonico". Lo comunica il Campidoglio in una nota. La prima cittadina si è sincerata delle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso dei Reds aggredito in occasione della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma. La sindaca Raggi ha espresso la vicinanza della città di Roma, condannando gli episodi di violenza avvenuti la scorsa settimana. E ha invitato a Roma il sindaco Anderson per un incontro in Campidoglio.