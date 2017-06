Coach reputation manager stila la classifica dei migliori allenatori del mondo nel periodo gennaio-giugno 2017, in base alla loro 'reputazione'. Stabilita sulla base di parametri 'matematici', la graduatoria dellla reputazione tiene conto di tanti elementi, fra i quali la capacità di leadership, i successi in campo, le relazioni con i media e la presenza sui social media, oltre che sulla comunicazione non verbale. Fra i primi 20 allenatori, quattro sono italiani. Le posizioni in classifica? Scorrete la gallery...