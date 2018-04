Calciomercato.com – Ma perché dice che è tutta una pantomima?

Sabato scorsoha detto no alla panchina azzurra, ma noi dilo sapevamo già da martedì. E non perché si sia veggenti, o perché si abbia un rapporto confidenziale col tecnico di Reggiolo. Semplicemente, abbiamo avuto in primissima battuta il parere di una persona molto addentro alle cose federali. Uno che conosce gli uomini e i meccanismi, e ne ha viste abbastanza da poterle prevedere.Lo scorso martedì, mentre il Corriere dello Sport-Stadio in edicola riportava l'esclusiva dell'incontro avvenuto la sera prima in un hotel romano fra, il commissario straordinario Robertoe il suo decorativo subcommissario Alessandro, questa persona ci ha rilasciato un commento ch'era una sentenza: "È tutta una pantomima".Dopo soli quattro giorni i fatti hanno dato clamorosamente ragione al nostro interlocutore.. Vi riproduciamo il dialogo intrattenuto con la persona in questione, della quale teniamo riservata l'identità. Perciò lo battezziamo Innominato.Non ce n'è stato bisogno.. Comprese le indiscrezioni sulle presunte richieste di Ancelotti: cinque milioni netti annui per quattro anni, e contratti per il figlio e il genero.L'unico dato di fatto è questo. Ma tranquilli, il commissario Fabbricini e il sub Costacurta stanno lavorando per voi.