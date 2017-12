Una serata pazzesca quella vissuta da Antonio Donnarumma, quasi da non credere. Prima il forfait del fratello Gianluigi, poi quello di Storari nel riscaldamento. In una gara difficile sotto ogni punto di vista è toccato al fratello più scarso, quello insultato per mesi dai tifosi.



E' stata la sua grande rivincita, per la qualità degli interventi dal primo all'ultimo minuto. In realtà un minimo errore c'era stato sulla conclusione di Perisic deviata in rete, per sua fortuna ci ha pensato il Var a cancellarlo. Ogni sua uscita alta è stata accompagnata dal sospiro di sollievo dello stadio, prima del sigillo messo sulla partita. Perchè quella parata su Joao Mario nel secondo tempo pesa tantissimo nell'economia della partita.



Il Milan ha vinto il derby con il cuore e, ai punti, anche meritatamente. Ha salvato la faccia e ha regalato una notte di gloria proprio al protagonista che nessuno si sarebbe aspettato, quello che sembrava solo un contentino piuttosto salato per Gigio e Raiola.