Rispetto alle dirette concorrenti ha più chance di conquistare un posto nella prossima Champions, ma è anche quella che ha il turno più difficile, almeno sulla carta. La Roma affronta la Fiorentina nel match di domani all’Olimpico. Quella viola è una delle squadre più in forma del momento: ha vinto cinque partite di fila subendo un solo gol. I quotisti SNAI, però, hanno fiducia nella squadra giallorossa e la indicano favorita con un pronostico piuttosto netto. Si gioca a 1,75 sull'«1», mentre il pareggio e il colpo di Pioli salgono rispettivamente a 3,70 e 4,50. Le ultime tre sfide giocate nella Capitale sono state tutte ricche di gol: 4-0, 4-1 e 0-3 i risultati: un altro finale con almeno tre reti complessive (scommessa Over) è dato a 1,75. Tornando al discorso Champions, la Roma, terza in classifica con 60 punti, è la formazione con più chance tra quelle in corsa per gli ultimi due posti, considerate già in porto sia Juve che Napoli. Giallorossi qualificati a 1,25, l’Inter (quarta con 59 punti) è data a 1,45, mentre la Lazio (a 57 in classifica) vale 2,00. Tagliato fuori o quasi il Milan, a meno otto dal quarto posto e dato a 10,00 per la rimonta