Il percorso di crescita dellacontinua a ritmo spedito e il nuovo progetto tecnico dista finalmente dando i suoi frutti nonostante qualche stop in appuntamenti importanti. Non ultima la Supercoppa Italiana persa a San Siro contro, una gara combattuta alla pari e decisa ai supplementari dal celebratissimo Facundo Colidio. Uno dei migliori in campo per i giallorossi, un'autentica spina nel fianco per la difesa nerazzurra, è statocentrocampista di grande qualità che si è confermato uno dei migliori talenti della Roma nel 5-0 rifilato nell'ultimo turno di campionato al Genoa.Riccardi è un trequartista puro che in questa stagione De Rossi sta adattando con grande successo al ruolo di mezzala. Il vizio del gol ce l'ha nel dna e lo ha sempre dimostrato nell'intero percorso giovanile sia con la Roma che con la Nazionale.e ora punta a conquistare il primo trofeo ufficiale della sua carriera.Sì, perchè Riccardi si avvicina prestissimo al mondo del calcio eche lo tessera già ai tempi dei pulcini. E' un predestinato e si vede. E'sempre titolare, gioca spesso fuoriquota e le formazioni giallorosse in cui militadi campioni d'Italia. Sfiorano, perchè a conti fatti la Roma si ferma spesso alla finale senza alzare il trofeo. E' successo nella finale del campionato Under 15, poi con gli Allievi Under 17 A e B e infine, ai supplementari, contro l'Inter in Supercoppa.Insuccessi che non hanno però bloccato un percorso di crescita impressionante. Fra gli addetti ai lavori Riccardi è sinonimo di qualità ed è uno dei talenti italiani su cui tutti puntano di più.e bloccare le voci di mercato insistenti che iniziavano ad arrivare per lui. Tanti club, soprattutto inglesi, lo avevano messo nel mirino dopo l'exploit con la Nazionale Under 15 durante il 13° Torneo delle Nazioni del 2016. Offerte respinte anche perchè il cuore di Alessio è fortemente a tinte giallorosse.Cresciuto tifando Roma,e agli inizi della sua carriera, un ragazzo biondino con il 10 sulle spalle, in tanti lo hanno avvicinato all'ormai ex capitano giallorosso.Se Totti è stato l'ottavo re di Roma, per ora Riccardi potrebbe essere considerato "il principino giallorosso" anche se, ovviamente, ancora dovrà confermare tutto il suo valore. Pur essendo un trequartista con spiccato senso del gol,Il percorso tecnico-tattico di Riccardi richiama infatti quello di colui cheIl passaggio alla Juventus ha spento col tempo l'ammirazione, ma la sua crescita potrebbe ripercorrere proprio le orme del bosniaco.Riccardi è un centrocampista completo che in breve tempo ha convintoa promuoverlo in Primavera facendolo diventare una colonna portante della squadra tanto da dichiarare: "L'inizio non è stato semplice, ma la svolta è arrivata presto anche grazie alin cui ha mostrato tutto il suo valore e siglando un gol da urlo partendo dalla propria metà campo.e che ha visto Riccardi sfiorare il gol colpendo una clamorosa traversa. Un futuro già scritto per un percorso appena cominciato. La Roma si coccola e blinda Riccardi, alla ricerca del primo titolo ufficiale della sua carriera.@TramacEma