Il rinnovo di Strootman si avvicina. La dirigenza della Roma parla spesso con l’agenzia Seg, che cura gli interessi dell’olandese. Il rinnovo non è una cosa imminente, ma sono stati creati i presupposti per proseguire il rapporto con il giocatore. Strootman ha il contratto in scadenza nel 2018 e guadagna tre milioni a stagione più i bonus. A Trigoria sono convinti che si riuscirà a trovare un accordo - scrive il Corriere dello Sport -, con un prolungamento di quattro anni e un incremento per arrivare a 3,5 milioni a stagione più i bonus. L'incontro cin l'entourage dell'olandese sarà fissato verso la fine del campionato, con la società giallorossa convinta che la 'lavatrice', non lascerebbe mai il club di Pallotta a parametro zero.