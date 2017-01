La Roma prosegue la sua caccia a un esterno d'attacco ma Frederic Massara non ha fretta. Dopo aver piazzato Iturbe al Torino, il club giallorosso ha rifiutato la proposta dell'Inter di far sbarcare a Roma Jonathan Biabiany, che non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli. Luciano Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, ha deciso di insistere nella corsa a Jesé.