E' ancora il Napoli la squadra più bella del campionato? Le ultime settimane fanno venire qualche dubbio, perché la Roma sta insidiando il trono (platonico) della squadra di Sarri.



IL CALO DEL NAPOLI - Le due sconfitte con il City, i pareggi con Inter e Chievo, l'infortunio di Ghoulam e la stanchezza o la scarsa vena di alcuni titolarissimi (Callejon e Hamsik) hanno minato la sicurezza, la bellezza e l'efficacia del gioco degli azzurri. E di conseguenza i risultati, da sosta a sosta, sono stati inferiori a quelli del precedente segmento di stagione, quando il Napoli sapeva solo vincere e divertire. Certo, la stagione è lunga e il Napoli è pur sempre primo in classifica. Nel frattempo però, e per molti è una sorpresa, si è fatta strada la Roma di Di Francesco, ormai una rivale attendibile per il Napoli non solo per la classifica che conta, quella con i punti, ma anche per quella del 'bel gioco'.



LA BELLEZZA DELLA ROMA - I giallorossi non solo fanno punti e prendono pochi gol (miglior difesa del campionato), ma, pur rimanendo alle spalle di Napoli, Juve e Lazio per numero di gol fatti, nelle ultime partite hanno iniziato a ingranare anche da questo punto di vista: tre gol al Chelsea, quattro alla Fiorentina. Oltre ai gol, i capitolini danno spettacolo anche per altri motivi: compattezza della squadra ed equilibrio fra i reparti, alternanza degli uomini gol e degli assist man, varietà delle soluzioni offensive, valorizzazione di tutti i componenti della rosa fisicamente disponibili, anche di quelli che fino a ieri sembravano degli oggetti misteriosi (Gerson). Veder giocare la Roma in questo periodo è un piacere, quasi come lo era il Napoli fino a un mese fa...