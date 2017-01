Leandro Paredes è in uscita dalla Roma con i giallorossi che stanno provando a monetizzare la vendita del centrocampista argentino che al momento è ai margini del progetto di Luciano Spalletti. La Juventus ci ha pensato come rinforzo last minute, la Roma preferirebbere cedere il giocatore ad una squadra che non siano i bianconeri (meglio all'estero). Sull'argentino ci sono Tottenham e Arsenal, la Roma potrebbe accettare un'offerta intorno ai venti milioni già in queste ultime ore per evitare una cessione eccellente in estate, lo riporta Tuttosport.