Mentre la squadra si trova negli Stati Uniti per la consueta tournée, il direttore sportivo della Roma Monchi ha deciso di accelerare le trattative di mercato per consegnare a Di Francesco una squadra il più possibile completa entro la fine del mese. Dopo l'ingaggio di Defrel nel ruolo di vice Dzeko, mancano all'appello ancora un attaccante esterno che colmi il vuoto lasciato da Salah e un terzino sinistro, alla luce del grave infortunio subito da Emerson Palmieri nell'ultima giornata dello scorso campionato e la partenza di Mario Rui. Il sogno proibito della Roma è rappresentato dall'esterno classe '95 del Torino Antonio Barreca, uno dei migliori giocatori italiani nel ruolo, per il quale persiste una certa distanza tra domanda e offerta.



DIPENDE DA BARRECA - Il club giallorosso mette sul piatto complessivamente 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre il patron granata Cairo vorrebbe monetizzare ancora meglio l'operazione e chiede non meno di 20 milioni. Una fase di stallo, una pausa di riflessione, nella speranza che calino le pretese del Torino, ma la Roma ha già pronto il piano B. Un'alternativa che porta direttamente a Manchester, sponda City, e ad Aleksandar Kolarov, esterno classe '85 con un passato nella Lazio. Il giocatore serbo è stato praticamente bloccato per un corrispettivo di 6 milioni di euro e ha già espresso parere favorevole nonostante il suo passato in biancoceleste, ma anche in questo frangente Monchi ha deciso di prendere tempo e non definire l'affare, almeno fino a quando ci sarà una speranza di chiudere per Barreca, che rimane la pista principale per la fascia sinistra.