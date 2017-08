La Roma di Eusebio Di Francesco è tornata a lavorare a Trigoria, sotto il sole cocente della capitale. Dopo i due giorni di riposo, il tecnico ha iniziato con una seduta incentrata sul lavoro atletico. Kostas Manolas è regolarmente in gruppo, lavoro individuale tra campo e palestra per Stephan El Shaarawy, ancora non al meglio. Terapie programmate per Florenzi, Emerson Palmieri, Karsdorp e Luca Pellegrini.