Domenico Berardi ha ancora estimatori nonostante un rendimento tutt'altro che positivo in questa stagione. Il numero 25 neroverde ha ancora nel suo mentore Eusebio Di Francesco una chance per il futuro e secondo il Corriere dello Sport la prossima estate il ds della Roma Monchi proverà l'affondo per il talento del Sassuolo. Non alle cifre (40 milioni ndr.) folli di Squinzi.