Non era mai successo prima di ora, o meglio, non era mai successo nel mercato di gennaio. Dopo le grandi cessioni del periodo estivo (Pjanic prima, Salah e Rudiger ad agosto scorso) la Roma apre alle cessioni eccellenti a campionato in corso. Il caso di queste ultime ore, con il Chelsea pronto a prendere in coppia Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, è emblematico e la chiusura attesa a ore. Una vicenda, quest'ultima, che ha fatto da stimolo per i bookmaker. Sul tabellone Snai sono apparse le quote sulle partenze eccellenti dell'organico giallorosso in questa finestra di calciomercato. Si parte proprio dalla vicenda Dzeko-Palmieri: per il brasiliano al Chelsea appare praticamente fatta, mancano ancora alcuni dettagli per la chiusura con i Blues e dunque non c'è quota. Relativamente all'attaccante, invece i quotisti lasciano un minimo di speranza ai tifosi romanisti, da riporre nel 5,00 offerto per la conferma. L'addio, però, vola molto più basso in tabellone, a 1,12 appena. Si punta anche sull'addio di due pezzi forti a centrocampo: Radja Nainggolan e Kevin Strootman. Il Ninja è stato già protagonista di un "intrigo" che lo voleva al Guangzhou Evergrande, al secondo non mancano di certo gli estimatori (su tutti il Marsiglia, dove ritroverebbe Rudi Garcia). Su di loro, però, i bookmaker tranquillizzano i tifosi: la partenza di Nainggolan è data a 4,50, quella di Strootman a 6,00.