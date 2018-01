Corsi e ricorsi, il mercato si ripete., centrocampista straripante della splendida Atalanta di Gasperini. Lo prenota per l'estate, trattativa avviata fino al traguardo quando all'improvviso sarà il Milan a spuntarla con un'offerta superiore., questa volta con i bianconeri di mezzo. Ecco perché Monchi ha preso contatto con l'Atalanta e l'agente Giuseppe Riso per il centrocampista scuola Milan, adesso perno dell'Atalanta di Gasperini con cui ha già realizzato 10 gol in stagione., vuole fare già suo Cristante per giugno sapendo che la Juve non scherza, anzi farà sul serio. La sfida è appena cominciata..., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com