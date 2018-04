Intervistato da RMC Sport, l'Onorevole e Vicepresidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, tifoso nerazzurro, ha commentato Inter-Juventus e i discussi fatti arbitrali: "Appena arrivata la Var, gli juventini si sono subito dichiarati contrari. Poi tutto è tornato come prima quando hanno capito che dietro la tecnologia ci sono comunque gli uomini. La Juventus è fortissima, non avrebbe bisogno di aiuti, ma quando ne ha bisogno arrivano puntuali. E non c'è dubbio che sabato sera ci sono stati, poi l'Inter ci ha messo del suo nel finale di gara. Anche quest'anno la Juventus vincerà il campionato in maniera non trasparente. Mi piacerebbe che la Juventus, un giorno, perdesse uno scudetto con un errore arbitrale a sfavore. Rosso a Vecino? Poteva starci l'arancione, il giallo è sacrosanto. Orsato ha visto il fallo, non capisco perchè sia intervenuto il Var. In tribuna ho alzato un po' la voce quando ho visto i dirigenti della Juventus circondati dalla Digos. A San Siro, nella storia dell'Inter, nessuno ha mai toccato alcun dirigente avversario, quindi gli ho detto scherzando che nessuno gli avrebbe fatto niente. Quanto pesano gli errori di Orsato? Senza Orsato e gli ultimi 5 minuti di Inter-Juventus, il Napoli avrebbe vinto lo Scudetto e i nerazzurri sarebbero in Champions. I tifosi del Napoli e dell'Inter dovrebbero fare un gemellaggio, entrambe sono vittime di tutto ciò. Orsato non dovrebbe arbitrare per un po', non deve essere premiato".