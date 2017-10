Ignazio La Russa, reduce dall'Assemblea dei Soci dell'Inter, ha parlato così ai giornalisti fuori da Palazzo Parigi: "Siamo rimasti sbigottiti da quello che è successo a Roma (i tifosi della Lazio hanno attaccato in Curva Sud foto di Anna Frank con la maglia della Roma ndr). E' un'inutile offesa alla memoria di una ragazza che ha dato la vita. Ci vuole molta chiarezza e molta forza nel reprimere e nel fare un'azione culturale per dire che lo sport è sport, non bisogna utilizzare mai richiami che con lo sport non hanno nulla a che vedere. Inter? L'amministratore delegato ha detto che non ci possiamo lamentare, anche se non sono arrivati Di Maria e Vidal, la classifica è ottima. Ho visto una serie di mani che si abbassavano in forma scaramantica...Andiamo bene, ma incrociamo le dita. Amala, ma l'Inter è pazza. Dobbiamo avere fiducia di Suning, anche se non ho capito perché noi dobbiamo rispettare il Fairplay finanziario e il Milan no".