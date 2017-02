Il futuro di Antonio Cassano è sempre più incerto: dopo lo svincolo dalla Samp e il rifiuto alla Virtus Entella, da oggi il club blucerchiato non gli concederà più la possibilità di continuare ad allenarsi nel centro sportivo di Bogliasco. Domani infatti chiude il mercato degli svincolati e la società genovese non ha accolto piacevolmente la decisione del talento barese di non accasarsi da altre parti. Che sia la fine di una carriera ricca di soddisfazioni e cadute?



LE PAROLE DI FANTANTONIO - Ecco le parole di Cassano alla fine dell'ultimo allenamento con la Samp a Sky: "Sono molto dispiaciuto. Mi dispiace prima di tutto molto non potermi più allenare con questi ragazzi fantastici della Primavera, dai quali ho imparato molto in questi mesi. Ma questa è la vita, e nella vita bisogna andare sempre avanti. Sono molto felice della festa che mi hanno fatto i ragazzi, loro sono sempre fantastici: io vado avanti e anche questa volta lo faccio a testa alta, come sempre: certo, avrei voluto continuare ad allenarmi con loro, ma i signori hanno deciso diversamente e dovranno essere loro a spiegare il perché... Io ho delle mie idee e quando sarà il momento le spiegherò, su questo non ho nessun problema. Adesso faccio il papà felice, a casa con la mia famiglia".