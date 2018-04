I risultati sul campo nell'ultimo periodo sono altalenanti per la Sampdoria, anche se la stagione blucerchiata si è rivelata ampiamente positiva, tenendo conto che i blucerchiati hanno già 3 punti in più dello scorso campionato, nonostante le quattro partite ancora da disputare. C'è un ambito però dove la dirigenza doriana continua a raccogliere successi, ed è quello del bilancio. Domani infatti a Roma, nello studio dell'avvocato Romei, si terrà l'assemblea ordinaria degli azionisti della U.C. Sampdoria, volta all'approvazione del bilancio della società relativo all'anno solare 2017.



Secondo le indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX, anche questo bilancio sarà caratterizzato dal segno "+". Era già successo per quello precedente, perchè il 2016 si era chiuso con un utile post imposta di 3.232.818 euro. La Samp però ha migliorato il risultato, dal momento che quest'anno l'utile netto dovrebbe raggiungere circa i 5 milioni. Ovviamente, le ricche plusvalenze estive incidono sul conto: nei prossimi giorni comunque arriverà anche un comunicato del club con le cifre ufficiali. Oltre all'approvazione del bilancio, la Samp si occuperà pure di deliberazioni inerenti e conseguenti al bilancio e del conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti.