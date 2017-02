I buoni risultati ottenuti da Marcoalla guida dellahanno reso il tecnico blucerchiato molto appetibile sul mercato degli allenatori. Tanto è vero che in mattinata si era diffusa la voce di un presunto accordo già raggiunto tra il mister doriano e la Fiorentina, in caso di divorzio con Sousa. Un'ipotesi quantomeno fantasiosa, visto che lo stesso mister ha ribadito più volte di voler rimanere a Genova, e di trovarsi bene alla corte di Ferrero. Per fugare ulteriormente i dubbi l'allenatore di Giulianova ha affidato al sito ufficiale del club Sampdoria.it alcune righe, volte a chiudere l'intera vicenda."Come mi è già capitato di sottolineare in più occasioni" scrive l'ex tecnico dell'Empoli "sto bene alla Sampdoria, ho un contratto che mi lega alla Samp fino al 30 giugno 2018 e la mia prospettiva è quella di proseguire e migliorare il rapporto di lavoro con il mio club. Quindi non ho raggiunto alcun accordo con nessun altro club.Marco Giampaolo"