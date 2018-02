Genova e la Sampdoria si sono risvegliate sotto un'insolita spruzzata di neve che ha ricoperto i prati nel levante cittadino. Il Mugnaini non ha fatto eccezione: il campo del centro sportivo blucerchiato era completamente imbiancato, ma la coltre di ghiaccio non ha fermato gli uomini di Giampaolo. Tutti al lavoro in palestra, sotto gli occhi attenti del mister doriano.



Nel frattempo però non si sono fermati i preparativi sul prato: con l'ausilio di un trattore la Samp ha liberato il terreno di gioco, e così la truppa si è potuta ritrovare regolarmente sul campo 2 per la seconda parte dell'allenamento. Nel menù dei blucerchiati erano comprese alcune esercitazioni mirate al possesso palla e partitelle a campo ridotto. Nel video girato da Samp TV si vede anche un inedito Torreira intento a preparare scherzi a palle di neve per lo staff. Sempre a parte Bartosz Bereszynski e Gaston Ramirez.



Assenti giustificati ovviamente Gian Marco Ferrari e Gianluca Caprari, aggregati alla Nazionale di mister Di Biagio. Nella partitella di allenamento contro la Primavera della Fiorentina, terminata 10-0, entrambi i blucerchiati sono stati impiegati. Ferrari ha giocato 45 minuti da centrale sinistro nella difesa a 4 disegnata da Di Biagio nel primo tempo, mentre Caprari è stato il terminale offensivo del tridente composto da Politano e Chiesa. Il numero 9 blucerchiato ha messo a segno una doppietta, al 20' e al 27', siglando i gol del 5-0 e del 6-0.