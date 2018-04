L'occasione è suggestiva: sfidare in casa la migliore squadra d'Italia, impegnata in questi giorni nei quarti di finale Champions League contro il Real Madrid. Oltretutto la partita con la Juventus evoca dolci ricordi alla Sampdoria, che all'andata aveva battuto i bianconeri disputando la sua miglior partita stagionale. Anche la location contribuisce ad aumentare il fascino di questa gara: l'Allianz Stadium sarà tutto esaurito, a Torino sono attesi ben 41mila spettatori. E i sostenitori della Samp vogliono contribuire a rendere unica l'atmosfera.



I biglietti per i tifosi della Juve sono terminati da giorni, mentre quelli del settore ospiti stanno registrando ottimi numeri di vendita: sono già 1000 i tagliandi acquistati dal pubblico blucerchiato, desideroso di accompagnare la squadra e i sostenere i giocatori di Giampaolo in una partita difficilissima, ma che regalerebbe ossigeno inaspettato in ottica Europa League. A scaldare la settimana che porta a Juve-Samp ci hanno pensato due dei più importanti gruppi del tifo organizzato doriano. Gli Ultras Tito hanno invocato una grande partecipazione del pubblico, con uno slogan piuttosto suggestivo: "Invadiamo l'Allianz Stadium, la prima volta non si scorda mai..." recita il comunicato degli UTC. Sulla stessa falsariga l'annuncio dei Fieri Fossato: "Tutti a Torino", è l'incitamento del gruppo blucerchiato. Saranno numerosi i pullman che partiranno da Genova, ma in tantissimi raggiungeranno il capoluogo piemontese in auto o in treno.



La Samp sa benissimo quale è il coefficiente di difficoltà di una sfida del genere: L'ultimo colpo esterno della squadra genovese contro la Vecchia Signora risale a 5 anni fa. Era l'Epifania del 2013, Juve-Samp finì 1-2. La squadra all'epoca allenata da Conte andò in vantaggio con un rigore di Giovinco, mentre la remuntada blucerchiata - concretizzatasi nella ripresa - portò la firma di Mauro Icardi, autore di una doppietta. La Samp quella partita la finì addirittura in 10 contro: si tratta di un'impresa rimasta negli annali, ma sognare di ripetere il colpaccio per i tifosi del Doria non conta nulla...