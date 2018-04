I protagonisti dell'intrigo sono la Sampdoria, la Croazia e la Dinamo Zagabria. I nomi sul piatto, invece, sono quelli di Ivan Strinic e Borna Sosa, che potrebbero rappresentare rispettivamente il presente e il futuro della fascia sinistra blucerchiata. Attualmente, il mancino ex Napoli di proprietà del club di Ferrero è il titolare della sua nazionale, ma le prestazioni di Strinic - contro la Lazio uno dei peggiori tra le fila della squadra genovese - non convincono neppure la Croazia. Per questo motivo alcuni media parlano di una possibile convocazione di Borna Sosa in ottica Mondiali, come alternativa sulla corsia, anche perchè il giovanissimo esterno classe 1998 sta disputando grandi partite con la Dinamo Zagabria, di cui è ormai titolare fisso.



Il suo profilo da tempo è gradito alla Samp, che già nelle scorse sessioni aveva provato a portarlo a Genova. Ecco perchè il Doria monitora con attenzione la situazione, che può avere importanti risvolti anche in chiave mercato. Da un lato c'è Strinic che rischia di avere un concorrente in più per quanto riguarda la titolarità con la Croazia, dall'altra ci sono gli interessi degli scout di Corte Lambruschini. L'attuale valore di Borna Sosa si aggira attorno ai 5 milioni di euro, ricorda Sampnews24.com, ma un'eventuale convocazione in Nazionale potrebbe far lievitare la sua quotazione. Il Doria quindi è chiamato a stringere il prima possibile la trattativa, ma dovrà scontrarsi necessariamente contro la volontà della Dinamo Zagabria: in caso Borna Sosa dovesse andare ai Mondiali, è facile immaginare che il club croato farà di tutto per trattenerlo sino ad agosto, in modo tale da strappare un prezzo ancora più alto per il suo gioiellino.