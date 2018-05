L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo è entrato fortemente nel mirino del Napoli. Con il possibile addio di Maurizio Sarri, questa notizia è esplosa ieri e ha iniziato a circolare con maggiore esistenza. La voce con il passaparola si è arricchita anche di ulteriori particolari. Ad esempio secondo alcuni il tecnico avrebbe una sorta di accordo con Ferrero: se arriva una squadra 'top', l'allenatore si può liberare a zero.



In effetti, nel contratto di Giampaolo esiste una clausola - scritta, non verbale - condivisa da Ferrero, ma che coinvolge soltanto le prime quattro squadre della classifica di Serie A. Un gruppetto in cui per la verità rientra anche il Napoli. A seguito di una telefonata da parte dei club classificati alla Champions, il mister blucerchiato può liberarsi a zero. In realtà però ad oggi l'allenatore doriano secondo Il Secolo XIX non sarebbe ancora stato contattato né da De Laurentiis, né da altre squadre. Ovviamente il tecnico è concentrato solo sulla volata per l'Europa; immediatamente dopo la fine del campionato però è in agenda un incontro tra Giampaolo, Ferrero Romei e la dirigenza della Samp. La volontà dell'ex Empoli è quella di rimanere alla Samp, ma sarà necessario confrontarsi con la proprietà sui programmi futuri.



Giampaolo non vuole 'bruciarsi', dopo due campionati positivi. Sarà necessario variare molto la fisionomia della squadra, annunciando in maniera chiara anche gli obiettivi. Il contratto sino al 2020 comunque non è vincolante. Il mister lo ha già annunciato: "Se si può continuare a crescere, resterò. Se non sono convinto, saluterò il presidente". E in questo senso, il summit sarà decisivo per capire il futuro del tecnico. A prescindere dal Napoli, e da qualsiasi altra valutazione.