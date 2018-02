Il mercato si è concluso da pochissimi giorni, ma le voci su Lucas Torreira impazzano già in giro per l'Italia. Il gioiellino della Sampdoria fa gola a mezza Serie A: l'Inter in particolare ci ha provato nelle ultime ore di mercato, ma l'assalto nerazzurro è stato respinto immediatamente dalla dirigenza blucerchiata, che non avrebbe mai ceduto il regista uruguaiano a gennaio, men che meno in extremis e senza la possibilità di sostituire il giocatore.



Gli uomini mercato di Corso Vittorio Emanuele però non sembrano essersi dati per vinti, tanto è vero che da Milano starebbero preparando un nuovo assalto a Torreira per giugno, in modo tale da anticipare la concorrenza di squadre come il Napoli o la Roma, senza contare i vari club europei che da tempo monitorano la crescita dell'ex Pescara. Anche perchè in estate su Torreira scatterà una clausola da 25 milioni di euro, cifra bassa che stuzzica le pretendenti ad un classe 1996 con le sue qualità. L'Inter però vorrebbe diminuire ulteriormente le richieste 'cash' dei blucerchiati, e per farlo starebbe pensando di inserire delle contropartite: o giocatori giovanissimi prodotti dal vivaio nerazzurro (Pinamonti, Colidio, Sala, Valietti) o altri calciatori attualmente in esubero come Nagatomo, Biabiany o Puscas.



La Sampdoria però quasi sicuramente rifiuterà proposte di questo genere, e più in generale non ridimensionerà le sue richieste per Torreira. Da Corte Lambruschini sanno benissimo che un'eventuale asta per il numero 34 blucerchiato porterà in dote una cifra persino più alta della clausola, che è bene ricordarlo non può essere rateizzata: per assicurarsi Torreira bisognerà versare 25 milioni di euro alla Samp in un'unica soluzione. Se ciò non avverrà, i blucerchiati potranno negoziare e accettare una cifra più alta a fronte di un pagamento dilazionato.



La speranza dell'Inter era quella di ripetere l'operazione fatta in estate, quando aveva imbastito una trattativa con la società genovese per Skriniar inserendo come parziale contropartita Caprari. La situazione però era diametralmente opposta: l'attuale attaccante blucerchiato era un profilo gradito dalla Samp e seguito già prima dell'affare Skriniar: probabilmente sarebbe stato trattato ugualmente da Ferrero e Romei, a prescindere dal trasferimento del difensore. Il Doria, insomma, accetta eventualmente solo contropartite gradite. E nel caso di Torreira poi è estremamente difficile che ciò accada.