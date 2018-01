Ad inizio stagione Edgar Barreto sembrava destinato ad un ruolo da comprimario in questa Sampdoria. Le numerose alternative a centrocampo parevano limitare lo spazio a disposizione del paraguaiano, che pure aveva avuto un ruolo da protagonista nello scorso campionato. I problemi fisici di Linetty e Praet, però, hanno garantito all'ex Palermo una buona continuità di impiego. Anche per questo motivo la Samp sembra intenzionata a premiare il centrocampista con un nuovo contratto.



Secondo Sky Sport la dirigenza di Corte Lambruschini vorrebbe offrire a Barreto un rinnovo. Il suo attuale accordo con la Samp scadrà a giugno, e la Samp starebbe lavorando per sottoporre un prolungamento al calciatore classe 1984, che in questa stagione ha già raccolto 18 presenze in Serie A.