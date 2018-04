La Sampdoria torna a sorridere: a poco più di due giorni dal derby, i blucerchiati festeggiano due fondamentali rientri in gruppo. Sotto il sole del Mugnaini nel pomeriggio sono tornati ad allenarsi con i compagni Edgar Barreto e Fabio Quagliarella, da qualche tempo lungodegenti. In vista del 116° derby della Lanterna, è una notizia fondamentale per Giampaolo. Il mister infatti recupera due giocatori chiave nel suo scacchiere tattico, garantendosi anche parecchie nuove variabili in vista della partita più importante della stagione. Recuperato anche Ivan Strinic, che però ormai è stato soppiantato da Murru nell'elenco dei titolari. Per la seduta odierna, Giampaolo ha previsto due allenamenti diversi: ancora scarico per i giocatori impiegati a Bergamo, esercitazioni tecnico-tattiche per tutti gli altri, a cui è stato aggregato anche il primavera Ognjen Stijepovic.



Non sono ancora a disposizione invece Dawid Kownacki e Ricky Alvarez, entrambi impegnati con i loro programmi di recupero. Domani la Samp si allenerà al mattino, sempre a porte chiuse, e alle 13 Sampdoria.it fa sapere che il tecnico Giampaolo incontrerà la stampa. In serata invece ritrovo alla AC Hotel di Corso Europa, per il ritiro pre partita. Davanti all'albergo ci saranno anche i tifosi doriani, chiamati a raccolta dalla Federclubs, e pronti a caricare come al solito la squadra prima del derby.